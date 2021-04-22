النوم أقل من 6 ساعات يرفع خطر الإصابة بالخرف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة بريطانية فرنسية إلى أن النوم 6 ساعات وأقل في الليلة الواحدة يزيد فرص الإصابة بالخرف بنسبة تراوح بين 30-40%، بحسب ما جاء في صحيفة عكاظ

وتابع باحثو الدراسة التي أجراها المعهد الفرنسي للصحة وجامعة يونيفرسيتي كوليدج اللندنية نحو 8000 بالغ بريطاني لأكثر من 25 عاماً، إذ أبانت النتائج ارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسب عالية أقل من نصف قليلاً، لدى من ينامون بين 5-6 ساعات». وتقول سيفيرين سابيا قائدة الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر كومونيكيشنز: «الإصابة بالخرف تكون أعلى أيضا في الفئة العمرية 50-70 عاماً، ناهيك عن مشكلاتهم الصحية القلبية الوعائية أو التمثيل الغذائي أو الاكتئاب».