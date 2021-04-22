بالفيديو.. إلهام شاهين عن رانيا يوسف: تصرفاتها لفت نظر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجهت الفنانة المصرية، إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المذيعة والمخرجة المصرية إيناس الدغيدي على فضائية القاهرة والناس، رسالة إلى زميلتها الفنانة رانيا يوسف حيث قالت "رانيا تقوم بتصرفات فيها لفت نظر أو فيها حد عايز يلفت النظر".

وأضافت شاهين بعد سؤال الدغيدي لها عن رأيها في تصرفات رانيا يوسف، وما إذا كانت تراها طبيعية، أم تحمل خروجا عن المألوف، أنها توجه لها نصيحة بأن تبتعد عن لفت النظر، وقالت: "هي ممثلة هايلة ومثلت معايا، ونفسي ما تركزش على الأشياء إللي تلفت النظر".

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يحتوي على فقرات ومفاجآت جديدة تضمن تحدث الضيوف على طبيعتهم والبوح بأسرارهم بتلقائية، من خلال مجموعة من الأسئلة الشخصية والمهنية.