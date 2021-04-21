مصرية تطالب إمام مسجد بالدعاء على زوجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فوجئ إمام مسجد في الإسكندرية بسيدة تطلب منه الدعاء على زوجها، أثناء إقامة صلاة التراويح مقابل 100 جنيه.

وقام طفل بإيصال ورقة لإمام مسجد في الإسكندرية أثناء صلاة التراويح، أخبره فيها أن والدته طلبت منه تسليمها له.

وحين فتح الإمام، اللفافة وجد رسالة ومعها مبلغ مالي قدره 100 جنيه، كتب فيها: "ادعي على زوجي أنا سمعت صوتك في الصلاة، صوتك حلو وخاشع وشكل ربنا هيستجيب منك، أنا جوزي اتجوز عليا، ادعي عليه من قلبك وأنا بعتلك 100 جنيه تحت الحساب، وكل ما تدعي أكتر وبخشوع هزودلك المبلغ".

وقام الإمام بتصويرها ونشرها عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك للتعبير عن استيائه من تصرف السيدة.