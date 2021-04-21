مصرية تستولي على 119 مليون ريال بالخداع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استولت أم عبده المصرية من قرية الباجور بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، على 119 مليون ريال، بالخداع، حيث اقنعتهم بقدرتها على تشغيل أموالهم بأرباح تصل إلى 10% شهريا، ثم هربت لمدة شهر قبل أن تتمكن قوات الأمن في محافظة قنا «جنوب صعيد مصر» من إلقاء القبض عليها في نطاق المحافظة.

وأعطاها الضحايا مبالغ طائلة، جمعوها من أقاربهم لتوظيفها، وترددت أنباء باستيلائها على 500 مليون جني، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور، نحو 25 محضرا، حيث اتهمها الأهالي باستحواذها على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.