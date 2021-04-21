تأثير ممارسة الرياضة على فيروس كورونا واللقاحات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة تأثيرات إيجابية لممارسة الرياضة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، واللقاحات المستخدمة للوقاية منه> وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

حيث تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من فرص الوفاة بسبب الأمراض المعدية مثل كوفيد-19 بأكثر من الثلث، كما يخفض احتمال الإصابة بالفيروس بنسبة 31 في المئة.

وأشارت الدراسة الى أن ممارسة الرياضة كالمشي والجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات، لـ30 دقيقة يوميا أو 150 دقيقة أسبوعيا، يقوي جهاز المناعة.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن ممارسة الرياضة، يجعل اللقاحات الواقية من كوفيد-19، أكثر فعالية بنسبة 40 في المئة.