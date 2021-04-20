فوائد تناول وجبة السحور في تقوية المناعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت دراسة جديدة نقلها موقع "بولد سكاي" إن الإفطار ليس كافياً أبداً لاكتساب الجسم كل الضروريات، بل إن وجبة السحور تعد هامة جداً في أوقات الصيام، وعلى الصائمين التأكد من احتوائها على العناصر الضرورية.

كما بررت نتائجها بأن تناول وجبتين خلال شهر الصيام يسمح لجهاز المناعة أن يكون أكثر نشاطا، وأن ذلك يسمح للجسم بتركيز طاقته على واحدة في كل مرة، ويعزز عملية الهضم.

وأوضحت أنه من الضروري أن يشمل طعام السحور على الكربوهيدرات المعقدة والألياف التي تستغرق وقتاً طويلاً للهضم لأنها ستساعد على الشعور بالشبع طوال اليوم، وتشمل لأرز البني والبطاطس وخبز القمح الكامل والحبوب والفول والشوفان والبطاطا الحلوة، كما جاء في موقع "العربية".

كما من الضروري أيضاً التقليل من استهلاك السكر، لأنه يمكن أن يؤثر على قدرة الخلايا المناعية على محاربة الالتهابات، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، مثل المخبوزات، البسكويت، البطاطس المقلية، الكعك، وبينها الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكربوهيدرات بسيطة مثل الأطعمة أو المشروبات شديدة الحلاوة، وتناول الفاكهة، مثل البطيخ والبابايا والبرتقال وفاكهة التين وما إلى ذلك، وعليك أيضا أن تجعل تناول الخضروات، والبروكلي والجزر، من أجل المناعة.

أما بالنسبة للبروتين، فتناول الأسماك والبيض والدجاج واللحوم أمراً هاماً جداً، وكذلك الحصول على قسط كافٍ من الراحة لا تقل عن 8 ساعات على الأقل في اليوم، ومعها تجنب الأطعمة المقلية خلال موسم الصيام لأنها يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء والقلب.

مع التركيز على زيادة تناول السوائل عن طريق تضمين أنواع مختلفة من المشروبات في النظام الغذائي.