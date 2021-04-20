دولة تنوي حظر التدخين كلياً بحلول 2025

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت حكومة نيوزيلندا أنها تنوي القضاء تماما على التدخين بحلول عام 2025، عبر خطة لمكافحة إدمان التبغ تقضي بحظره كلياً.

وقالت وزيرة الصحة عائشة فيرال: «نحتاج نهجا جديدا لمعالجة مشكلة التدخين، إذ يموت نحو 4500 نيوزيلندي سنويا من آثاره»، وتابعت فيرال: «المشروع المقترح يحظر التدخين إجباريا على جميع المواطنين المولودين بعد عام 2004، لضمان نمو جيل غير مدخن تماما»، بحسب ما جاء في صحيفة "عكاظ" الإلكترونية.

فيما علقت مديرة جمعية مكافحة السرطان لوسي إلوود: «التبغ أكثر المنتجات ضرراً في التاريخ، ويجب منعه نهائياً». في المقابل عارض رجال الأعمال المشروع خوفا من الخسائر المنتظرة، محذرين من خلق سوق سوداء للبيع غير القانوني.