4 علب من مشروبات طاقة يومياً تتسبب بفشل قلبي لشاب عشريني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيب شاب بريطاني عشريني بفشل في القلب بعد تناوله 4 علب بحجم 500 ملل يوميا من مشروبات الطاقة، وفقا لما جاء في صحيفة "عكاظ".

وتطلبت حالة الجامعي 21 عاماً إلحاقه بالعناية المركزة، فيما لا يزال الأطباء يدرسون إمكانية زراعة قلب للطالب الذي وصل الطوارئ هو يعاني ضيقا شديدا بالتنفس، لتظهر الفحوصات إصابته بقصور في القلب والكلى معاً، وفي التقرير جاء أن العلبة الواحدة تحوي 160 مليغرام كافيين، وهو ما تسبب في قصور حاد بالقلب رغم أنه لا يملك سجلا مرضيا سابقاً.