تايواني يطلّق زوجته 3 مرّات خلال 37 يوماً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تزوّج تايواني من الامرأة نفسها أربع مرّات قبل أن يطلّقها ثلاث مرّات في غضون 37 يوماً .

فبحسب موقع "تايمز ناو نيوز"، أنّ الرّجل التايواني الذي لم يكشف عن اسمه، الذي يعمل في أحد المصارف في تايبيه، قام بذلك من أجل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذ ينص قانون العمل في البلاد، على أنّ الموظفين من الجنسين يحصلون على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام.

وفي السادس من نيسان 2020، تزوج الرجل أول مرة، لكنه طلق زوجته بعد انتهاء إجازته الأولى، وكرّر فعلته حتّى تزوّج 4 مرّات وطلّق ثلاث مرّات وحصل على 32 يوماً كإجازة مدفوعة الأجر.

ولسوء الحظ، فلم تسر الأمور كما خطط لها واكتشف المصرف ما كان يحاول القيام به فرفض الموافقة على المزيد من الإجازات بسبب الزواج، فقرّر الرجل رفع دعوى عليه.

وتم تغريم البنك مبلغ 705 دولاراً أميركياً تقريباً بسبب خرق المادة 2 من قانون العمل في تايوان، وأشارت لجنة التحقيق إلى أن سلوك الموظف كان غير أخلاقي، إلا أنه لم يخالف القانون.