ملصقات في شوارع الدنمارك لحث اللاجئين السوريين على العودة تثير موجة غضب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت ملصقات في شوارع الدنمارك تحث اللاجئين السوريين على العودة من حيث أتوا مرفقة بصور لسورية مع نظارات شمس وتعليق "بلادكم تحتاجكم" موجة انتقادات ضد اليمين المتطرف في البلاد.

ووصف ناشطون حقوقيون الملصقات بالمتحيزة، فيما وصفها مواطنون دنماركيون بالعنصرية، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

في المقابل، تداول ناشطون وصحافيون سوريون تلك الصور على مواقع التواصل، متحسرين على الحال التي وصل إليها اللاجئون الذين عانوا الأمرين للوصول إلى بر الأمان، بعيدا عن الحرب الطاحنة التي لم تبقِ على شيء في بلادهم.