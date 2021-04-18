مخاطر النوم مباشرة بعد السحور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر خبراء من أضرار النوم مباشرة بعد تناول السحور، بسبب الانعكاسات السلبية على الوظائف الحيوية للجسم، ومنها الإصابة بأمراض القلب والكبد والقولون، ولذلك يجب أن يظل الإنسان بعد تناول السحور مستيقظًا ما بين ساعة إلى ساعتين لإعطاء الجسم فرصة لهضم الطعام، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي؛ تجنبا لحدوث التهابات أو انتفاخ، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ونصحت استشارية في التغذية والسمنة، بالابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية في وجبة السحور، مؤكدة أنها تسبب الانتفاخات وعسر الهضم، ومن ثم يشعر الإنسان بالانتفاخ وعدم الراحة طيلة فترة الصيام في اليوم التالي.