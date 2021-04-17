بالفيديو.. السبب وراء قص صاحبة أطول شعر في العالم

المصدر: ترجمة مروة سليم

قررت فتاة هندية تمتلك الرقم القياسي لأطول شعر في سجل غينيس، منذ العام 2018، قص شعرها وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن نيلانشي باتيل البالغة من العمر 18 عاماً، قررت قص شعرها بعد مرور 12 عاماً على إطالته، حيث أنها توقفت عن قص شعرها منذ أن كانت في السادسة من عمرها، بعدما مرت بتجربة سيئة مع أحد مصففي الشعر.

ووصل طول شعر باتيل إلى أكثر من 6 أقدام "1.8 متر تقريباً".

وجاء قرار باتيل أخيراً بقص شعرها، للتبرع به لصالح متحف هوليوود، بعدما كانت مترددة بين بيعه في مزاد أو التبرع به لجمعيات خيرية.

وأظهر مقطع فيديو قص باتيل لشعرها، ورد فعلها عند مشاهدتها لتصفيفة شعرها الجديدة، حيث قالت: "أبدو الآن كما لو أنني أميرة صغيرة".