دراسة تكشف عن سبب صعوبة خسارة الوزن لدى البعض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون انخفاضاً في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام يشعرون بالجوع وبالتالي يتناولون مئات السعرات الحرارية أكثر من غيرهم.

وجمع باحثون من كينغز كوليدج في لندن بيانات عن مستويات السكر في الدم وغيرها من المؤشرات الصحية لدى 1070 شخصًا يتناولون وجبة فطور عادية ووجبات أخرى.

ووجدوا أن انخفاض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام هو سبب المعاناة في فقدان الوزن لدى بعض الناس، وذلك حتى مع اتباع نظام غذائي يتحكم بالسعرات الحرارية.

ومن خلال الدراسة، فقد لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين عانوا "انخفاضاً كبيراً" في مستويات السكر في الدم شهدوا ارتفاعًا بنسبة 9 في المئة في ما يتعلّق بالشعور بالجوع وتناولوا وجبتهم التالية قبل نصف ساعة من الآخرين.

ويقول واضعو الدراسة في هذا الإطار إن الفهم العميق لعملية التمثيل الغذائي الشخصية ضروري عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لاتباع نظام غذائي والحفاظ على الصحة.

وهذه النتائج هي الأحدث من PREDICT، أكبر برنامج بحث غذائي مستمر في العالم يستكشف الاستجابات للطعام في ظروف الحياة الواقعية.