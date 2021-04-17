أعمال ترميم تنهي حياة مسن انهارت به شرفة في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي مسن مصرعه، وأصيب آخر إثر انهيار شرفة وحدة سكنية بمنطقة العمرانية غرب الجيزة في مصر.

وقال موقع مصراوي إن العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب تلقى إشارة من شرطة النجدة بسقوط شرفة شقة بمنطقة البلاستيك.



وكشفت معاينة العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، أنه أثناء مباشرة شخصين لأعمال ترميم شرفة شقة بالطابق الأول سقطت بهما.

وأسفر الحادث عن مصرع مسن، وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.