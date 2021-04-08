صراع على التاج في ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات ينتهي بإصابات بالرأس وتدخل الشرطة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيبت الفائزة بلقب ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات بإصابات في الرأس إثر شجار نشب على المسرح بعد أن ادعت الفائزة بلقب ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات لعام 2019 كارولين جوري أن الفائزة بلقب العام غير جديرة باللقب لأنها مطلقة وقد نشب شجار على المسرح بعد أن انتزعت التاج منها ومنحته للوصيفة الأولى.

وأعيدت الجائزة إلى الملكة المتوجة بعد أن أكد منظمو المسابقة أنها ليست مطلقة.

أشارت الفائزة بمسابقة ملكة الجمال السريلانكية للمتزوجات، التي تم انتزاع التاج منها إلى أنها على أتم الاستعداد للصفح ومسامحة جوري وما تسببت به خلال حفل التتويج.

إلا أن المشكلة تفاقمت بعد نهاية الحفل الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة التي قامت باستجواب المتهمين.

وأوضحت جوري أن "هناك قاعدة تمنع ذهاب الجائزة إلى النساء اللائي تزوجن بالفعل ثم تطلقن، لذلك أتخذ خطوات لجعل التاج يذهب إلى صاحبة المركز الثاني"،