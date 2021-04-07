قائمة "فوربس" لأصحاب المليارات في العالم

المصدر: رويترز

ذكرت مجلة فوربس، اليوم الثلاثاء، أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقماً قياسياً بلغ 2755 مليارديراً يتصدرهم مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، للعام الرابع على التوالي.

واتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.

وأفادت "فوربس" بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الجاري، ارتفاعاً من ثمانية تريليونات العام الماضي.

وقال كبير مسؤولي المحتوى في "فوربس"، راندال لين، في مقابلة مع رويترز: "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".

وقفز الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.

أما الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش)، برنار أرنو، فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربرغ، قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من 20 عاماً، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات "فوربس".

وضمت قائمة هذا العام 493 وافداً جديداً، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).