6 فوائد لعصير البطيخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يتميز عصير البطيخ بأنه منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، بالإضافة لغناه بالألياف والأحماض الأمينية والكاروتينويد.

كما يعد البطيخ مصدرا مهما لفيتامين أ وسي، بالإضافة إلى الفوائد التالية، كما ورد في موقع العربية:

1-الحفاظ على سوائل الجسم: ساعد محتواه المائي العالي في الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم ويمنح الجسم الشعور بالشبع، ويروي العطش ويمنع الجفاف.

2-مصدر للطاقة: يعمل كمشروب فوري معزز للطاقة لاحتوائه على فيتامين C وفيتامين A والمغنيسيوم، وهي العناصر التي تغذي الخلايا بالطاقة وتزيد من قوتها.

3-طرد السموم: يساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم المعدني في عصير البطيخ على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم.

4-تحسين الهضم: يعزز كل من فيتامين C وA المضادين للأكسدة الحيوية من الميكروبيوم الجيد في الأمعاء، مما يساعد في تحسين عملية الهضم،و يساعد الليكوبين الموجود في العصير أيضًا في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ.

5-الوقاية من ضربات الشمس: يحفز عصير البطيخ عملية التعرق لتلطيف حرارة الجسم وإحداث التوازن المنحل بالكهرباء بسبب محتواه العالي على الماء. ويساعد فيتامين C في عصير البطيخ على تعزيز المناعة وتقوية الجسم.

6-خفض حرارة الجسم: نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ويوفر تأثيرًا مهدئًا للجسم. كما يفيد مركب الليكوبين ويحمي البشرة من الإصابة بحروق الشمس.