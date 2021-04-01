السبب وراء ظهور الطفح الجلدي بعد تلقي لقاح "موديرنا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد عدد من الأشخاص بظهور بقع حمراء على ذراعهم لعد تلقيهم لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا، مصحوبة لحكة وألم، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وطمأن الأستاذ في الطب واختصاصي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو بيتر تشين هونغ هذه الفئة، حيث تعد البقع الحمراء استجابة غير ضارة من الجهاز المناعي وتختفي في غضون أسبوع أو أقل.

وأضاف "رد الفعل هذا لا يجب أن يكون مدعاة للقلق بالعكس هو مؤشر على أن جسمك تفاعل مع اللقاح ويتكثف لمنع العدوى المحتملة في المستقبل".