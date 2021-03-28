بالفيديو... سائق يوثق حادثاً مأساوياً لمركبة تسير عكس الاتجاه في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "اليوم السابع" المصري، اليوم، فيديو يوثق حادثاً مروعاً لاصطدام سيارة خاصة تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بأخرى للنقل على طريق "السويس - العين السخنة" في مصر، حيث ظهرت السيارة الخاصة وهي تسير عكس الاتجاه بسرعة تتجاوز 170 كيلومتر، ما يجعل الحادث يبدو وكأنه واقعة انتحار، حسب الموقع.

وتظهر تفاصيل الحادث فى الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث التقط أحد المواطنين المصريين اللقطات المصورة من داخل سيارته، لسيارة تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية متجاوزة مركبات النقل والخاصة التي تقابلها حتى اصطدمت بقوة بإحدى سيارات النقل، ما أدى إلى انفجار السيارة واشتعال النيران فيها على الفور.

ولم يوضح موقع "اليوم السابع" زمن الحادثة، إلا أنه أشار أن قائد السيارة المتسببة بالحادثة "سيدة"، وقد لاقت مصرعها في على الفور.