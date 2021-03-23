علاقة تربط لون أطباق الطعام بالكمية التي نتناولها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير علمية إلى أن لون وحجم طبق الطعام الذي نأكل فيه يمكن أن يحدث فرقا بمقدار الطعام الذي نتناوله ويساعد في عملية إنقاص الوزن، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ووفقا للأبحاث يمكن أن يكون للطبق الذي تختاره تأثير قوي على مذاق الوجبة، حيث يمكن أن يجعلنا لون وشكل الطبق نعتقد أن مذاق الطعام أحلى ولذيذ وأكثر كثافة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤثر على الكمية التي نتناولها".

وفي هذا الاطار، تشير الكثير من الأبحاث إلى أن الأطباق الحمراء تشجعك على تناول كميات أقل من الطعام.

واوضح خبراء المركز انه "نظرا لأننا نربط اللون الأحمر بالخطر فإن هذه الأطباق على ما يبدو تمثل رادعا للكف عن الطعام .