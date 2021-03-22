انتحار مدير سلسلة مطاعم أميركية بسبب "طنين" كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت سلسلة مطاعم "Texas Roadhouse Inc" في منشور على فيس بوك، وفاة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، كينت تايلور منتحراً بعد تعرضه لأعراض "لا تطاق" مرتبطة بـ COVID-19.

وقالت عائلة تايلور وسلسلة المطاعم إن المدير التنفيذي "انتحر هذا الأسبوع" بعد "معركة مع أعراض ما بعد كوفيد، بما في ذلك الطنين الحاد في الأذن"، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وجاء في البيان: "كينت قاتل وقاتل بشدة مثل بطل المضمار، لكن المعاناة التي اشتدت بشكل كبير في الأيام الأخيرة أصبحت لا تطاق".

وقالت عائلته وسلسلة المطاعم: "لقد ترك وراءه شركة أسطورية يقودها فريق قيادي مختار بعناية يغذيه الشغف في التطور حول العالم".