تحذيرات من تطبيق يسرق البيانات مستغلاً «كلوب هاوس»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت اللجنة الفرنسية للمعلومات والحرية مستخدمي «أندرويد» من عملية اختراق تستغل شعبية تطبيق «كلوب هاوس» لسرقة بياناتهم الشخصية، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ.

وأكد خبراء اللجنة أن الهاكرز أنشأوا فايروسا قادرا على سرقة المعلومات الخاصة عبر موقع ويب مزيف أثناء تحميل تطبيق الدردشة الجديد، ما يصيب الهواتف بفايروسات خبيثة، إذ يستخدم الموقع عنوان ويب باسم مزيف joinclubhouse.mobi، بينما الحقيقي joinclubhouse.com.

وحين يختار التحميل من العنوان الخادع يتم تحميل الملف BlackRock فيما تطلب نافذته تسجيل الدخول وكلمة المرور، ما يسهل سرقة البيانات ونقلها للقراصنة، وهو ما دفع اللجنة الفرنسية لفتح تحقيق موسع إثر شكوى 10 آلاف مستخدم من انتهاكات الخصوصية.