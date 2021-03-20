اكتشاف سمكة قرش ذات أجنحة في المكسيك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثر علماء في المكسيك على سمكة قرش متحجرة من "العصر الطباشيري"، وذلك كما ذكرت صحيفة "نوفوسيتي".

وأضافت الصحيفة أن السمكة التي تم العثور عليها لها زعانف صدرية طويلة، تشبه الأجنحة، وأنه لم يسبق اكتشاف مثيل لها سابقا.

وقد أطلق العلماء على هذا النوع من الأسماك اسم "القرش النسر" حيث أنها لا تشبه أبدا أسماك القرش المعروفة، ما اضطر العلماء إلى إنشاء عائلة خاصة لها ضمن رتبة اللمنيات "أسماك القرش الحديثة".

وتتميز هذه السمكة بطولها (1.65 متر) وطول الزعانف الصدرية التي تشبه الأجنحة (1.90 متر).

وتمنحها ميزاتها التشريحية مظهرا غريبا، يجمع بين سمات أسماك القرش والشفنين، ولها جسم طويل يشبه الطوربيد وذيل. ولها زعانف صدرية طويلة ورفيعة، وفم عريض بأسنان صغيرة جدا، يبدو أنها كانت تستخدمها لجمع العوالق.

ويعتقد الباحثون، أن هذا النوع من أسماك القرش كان بطيء الحركة نسبيا، وكانت تستخدم زعانفها الصدرية الطويلة وذيلها للانزلاق في الماء بفم مفتوح لجمع العوالق.