بعد مطاردة قبيلة من القرود لها.. شابة تلقى حتفها في الهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سقطت شابة تبلغ من العمر 21 عاما من أعلى السطح ولقيت حتفها بعد أن طاردتها قبيلة قرود في جنوب الهند.

وكانت الضحية، التي أشير إليها باسم "جي سيريشا"، تلعب كرة الريشة مع صديقاتها على شرفة المنزل عندما لاحقتها مجموعة من القرود في منطقة وارانغال في تيلانغانا.

وحاولت سيريشا وأصدقاؤها في البداية تخويف القرود وطردها بعيدا ولكن دون جدوى.

وخوفا من تعرضهن للهجوم، أصيبت الصديقات بالذعر وبدأن في الفرار، لكن سيريشا سقطت من السطح حتى قارقت الحياة في هذه الحادثة، وفقا لتقارير News Meter India.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن سيريشا، خريجة ماجستير تطبيقات الكمبيوتر، كانت تعيش مع أصدقاء في شقة أثناء تلقيهم تدريبا احترافيا في المنطقة عندما وقع الهجوم في 10 مارس.

وبدأت الشرطة المحلية تحقيقا بعد العثور على سيريشا ميتة وتعرضها لإصابات متعددة.

ورغم أن هجمات القرود القاتلة في الهند تعد نادرة، إلا أن هناك تقارير حول مثل هذه الحوادث، بينها في نوفمبر 2019، حيث أودى هجومان بحياة رضيع يبلغ من العمر 12 يوما وامرأة تبلغ من العمر 58 عاما في مدينة أغرا.