مشروب موجود في كل بيت يخفض ضغط الدم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت أبحاث أجراها خبراء يابانيون، أن عصير الطماطم بإمكانه تخفيض مستوى ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

واختار الباحثون 481 متطوعا، كان عليهم خلال سنة تناول عصير الطماطم الخالي من الملح بكميات غير محدودة، وكان كل متطوع خلال هذه الفترة، يسجل في دفتر خاص كافة التغيرات الطفيفة لحالته الصحية.

وبعد انتهاء مدة التجربة، قارن الباحثون مؤشرات جميع المشتركين فيها واكتشفوا، أن معظم المشتركين المعرضين لارتفاع ضغط الدم أو يعانون منه انخفض عندهم مؤشر الخطر بنسبة 3%.

غير أن عصير الطماطم المملح، له تأثير معاكس سلبا بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم فيه.