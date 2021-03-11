الكشف عن أول تلفاز قابل للطي بمقاس 165 بوصة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت " أونلاين" خبرا أفاد بأن

كشفت شركة "سي سيد" التي تأسست في النمسا في الآونة الأخيرة عن تلفاز جديد قابل للطي بشاشة مقاس 165 بوصة، وقادر على عرض فيديوهات 4K ، فيما يصل عمر العمل به الى 100 ألف ساعة.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية أن الشركة استخدمت في التلفاز مستشعرات عالية الدقة لاكتشاف ومعايرة الفجوات بين الشاشات القابلة للطي لتحقيق عرض سلس.



ومن المتوقع طرح هذا التلفزيون للبيع في الربع الثالث من عام 2021 بسعر 400 ألف دولار أميركي (حوالى 2.588 مليون يوان صيني).