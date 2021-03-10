مادة كيميائية في بذور السمسم تعالج هذا المرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة يابانية جديدة أن تناول مادة السيسامينول الكيميائية الموجودة في بذور السمسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون عن طريق منع تلف الخلايا العصبية، بحسب ما ورد في موقع "العربية".

وأجريت الدراسة في جامعة مدينة أوساكا على مجموعة من الفئران على مدار 36 يومًا لمعرفة تأثيرها على مستويات الدوبامين والخلايا العصبية في الدماغ.

واكتشف الباحثون أن فئران التجارب المصابة بمرض باركنسون والتي استهلكت المادة الكيميائية شهدت تحسنًا في مستويات الدوبامين والتوازن والوظيفة الحركية، ويعتقدون أنه يمكن أن يكون علاجًا لهذه الحالة.

ومرض باركنسون هو اضطراب عصبي يضعف الحركة، ويسبب تصلبًا ويمكن أن يؤدي إلى فقدان التوازن وارتعاش في اليدين وتداخل في الكلام.