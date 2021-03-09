شجار عنيف في الجو على "المرحاض" ينتهي بكسور وفقدان للأسنان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اندلع شجار في الجو أسفر عن فقدان طيار لأحد أسنانه، وإصابة مضيف طيران بكسر في ذراعه.

ووقع الحادث على متن طائرة خطوط دونغهاي الجوية العاملة على الطيران الداخلي بين عدد من المدن الصينية، في 20 فبراير

وذكرت صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست. أن الطيار كان يستخدم مرحاضًا بالدرجة الأولى عندما أراد أحد الركاب استخدامه، فطلب الطيار من الراكب الانتظار في مقعده،وهو ما قوبل بتجاهل الراكب، وعند مغادرته المرحاض، أخبر الطيار المضيف أنه كان عليه إعادة الراكب إلى مقعده بدلًا من

تركه منتظرًا في الخارج، وبدأ في توبيخه.

وكتب شهود عيان من الذين رأوا الحادث، على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، أن الطيار هاجم المضيف بعد ذلك، ما تسبب في كسر ذراعه، كما استطاع المضيف أن يُفقد الطيار أحد أسنانه أثناء اندلاع الشجار أيضًا.

وأكدت شركة "دونغهاي إيرلاينز"، في وقت لاحق أن الطيار ومضيف الطيران قد أوقفا عن العمل عقب "الشجار".