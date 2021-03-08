غوغل يحتفي بيوم المرأة العالمي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل" باليوم الدولي للمرأة الذي يصادف في 8 مارس من كل عام، بنشر فيديو يحوي رسومات تجسد شعار العام "اختاري التحدي" من خلال عرض نماذج مختلفة لمجالات العمل والأنشطة التي يمكن للمراة أن تعمل بها كالطب والرياضة والعلوم والآداب.

ويدعو شعار العام إلى رفع اليد عالياً لإظهار الالتزام بشعار "اختاري التحدي"، فبالتحدي يحدث التغيير، ولإظهار الدعم في إنهاء عدم المساواة والتحيز ضد المرأة في العديد من البلدان حول العالم.

وأقر اليوم الدولي للمرأة على خلفية احتجاجات في أميركا، تطالب بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على الحقوق في عام 1908.