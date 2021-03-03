مخاطر تناول اللحوم والدواجن 3 مرات أسبوعياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد إلى أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بأمراص صحية مزمنة من أولئك الذين يتجنبون المنتجات الحيوانية، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد البحث أن محبي اللحوم الذين يأكلون 70 جرامًا من اللحوم - المصنعة أو غير المصنعة - معرضون أكثر من أقرانهم لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 في المائة، و 30 في المائة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وتقريباً الثلث (31 في المائة) أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي في المستقبل.

كما كشفت البيانات أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع هم أكثر عرضة للتدخين والسمنة.

لكن مخاطر النظام الغذائي المليء باللحوم تنطبق أيضًا على الدواجن، مع زيادة 30 جراما يوميًا منها مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 14 في المائة.

ومع ذلك ، يقول مؤلفو الدراسة إن معظم المشكلات المتعلقة بالصحة تقل عند حساب مؤشر كتلة الجسم، ويشير هذا إلى أن الارتباط بين اللحوم والمشكلات الصحية ناتج عن زيادة الوزن أو السمنة، فالأشخاص الذين يعانون من زيادة في وزنهم هم أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية إذا تناولو كمية كبيرة من اللحوم.