سمكة قرش تودي بحياة رجل في كاليدونيا الجديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي رجي يبلغ من العمر 57 عاما إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش أثناء سباحته قبالة جزيرة صغيرة بإقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ، وفقا لما جاء في وكالة فرانس برس.

وتعرض الرجل للعض في ساقه من قبل سمكة قرش طولها نحو أربعة امتار، وفارق الحياة لدى وصول المساعدة من المروحية".

وبترت ساق الرجل لكنه توفي جرّاء إصابته بسكتة قلبية.

وحصل الهجوم على مسافة عشرات الأمتار في الشاطئ الذي تولى رجال إنقاذ إخلاءه.

وأصدرت بلدية نوميا قراراً بحظر السباحة والأنشطة البحرية في الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 300 متر حول الجزيرة حتى يوم الاثنين ضمناً، ولم يتم إغلاق الشواطئ الأخرى لكن البلدية دعت إلى "توخي الحذر الشديد" خلال السباحة في البحر.