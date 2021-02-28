ديك يقتل صاحبه ويمثل أمام القضاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قتل ديك صاحبه في منطقة جاغتيال في ولاية تيلانغانا الهندية بنصل حاد طوله نحو 3 سنتيمترات خلال مصارعة غير قانونية للديكة أملا بفوزه والحصول على أموال، وفقا لوسائل إعلام روسية.

ووضع مالك الديك سكينا يبلغ طوله ثلاث بوصات، على ساق الديك قبل إرساله إلى ساحة القتال، وعندما حاول الديك الفرار من أرض القتال، أمسك به صاحبه لكن النصل المعلق على ساق الديك اخترق فخذه ونزف حتى الموت بينما كان في طريقه إلى المستشفى.

وتم حبس الديك في مركز شرطة محلي منذ الحادث، وسيتم عرضه قريبا أمام المحكمة كجزء من أدلة في قضية ضد حوالي 15 شخصا شاركوا في مصارعة الديكة.

وسيكون المتهمون مسؤولين جزئيا بموجب القانون الهندي عن المساهمة في وفاة الرجل من خلال إهمالهم، بالإضافة إلى المشاركة في نشاط غير قانوني من المحتمل أن يتسبب في الوفاة، ولكن دون أي نية للقيام بذلك.