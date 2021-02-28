جزيرتان متجاورتان بفارق زمني يصل إلى 21 ساعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تبعد جزيرة ديوميدي الكبرى عم ديوميدي الصغرى الواقعتين في مضيق بيرينغ الذي يفصل قارتي آسيا عن وأميركا بين أراضي كل من ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة وسيبيريا في روسيا أربعة يلومترات، إلا أن الفارق الزمني بينهما يصل إلى 21 ساعة.

ويعود التفاوت إلى خط التاريخ الدولي، وهو خطٌ وهمي يمر عبر المحيط الهادي، ويضبط الزمن عبر العالم، وفقا لما جاء في موقع"سكاي نيوز".

وهذا الخط الوهمي يمر من القطب الشمالي حتى القطب الجنوبي، لوضع الحدود الزمنية لليوم واليوم الذي يليه.

وخلال فصل الصيف، يتقلص الفارق الزمني بين الجزيرتين المتجاورتين إلى عشرين ساعة.