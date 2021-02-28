ليمون وملح وفلفل.. لحل كل هذه المشاكل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حثت دراسات حديثة نشرتها مجلة ويب هيلث التي تعنى بالصحة على استخدام الفلفل والملح والليمون للمساعدة على حل عدد كبير من المشكلات الصحية

إذ يستخدم عصير الليمون في الطب التقليدي باعتباره معرقًا ومدرا للبول، للغرغرة وكغسول ومنشط. الملح لا غنى عنه للجسم مثله مثل الماء والأكسجين. يحتاج جسمك إلى الملح ليعمل بشكل طبيعي، لكن الملح المفرط يمكن أن يسبب ضغطًا على القلب. من الأفضل استخدام ملح الهيمالايا بدلاً من ملح الطعام العادي. كما تم استخدام الفلفل الأسود كدواء تقليدي لفترة طويلة. لذلك ليس من المستغرب أن يساعد هذا المزيج في مكافحة الأمراض التالية:



-التهاب الحلق

يمكنك التخلص من التهاب الحلق عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ. وقم بغرغرة السائل المحصل عليه.



-إزالة حصوات المرارة

تسمى الرواسب الصلبة لعصارة الجهاز الهضمي الموجودة في المرارة بحصى المرارة. يمكن أن تكون حصوات المرارة مؤلمة ويمكن أن تتداخل مع عملية الهضم. قم بمزج ثلاثة مقادير من زيت الزيتون مع جزء من الليمون ومقدار من الفلفل الأسود في كوب. اشرب هذا الخليط. يمكن أن يتسبب هذا في بعض الأحيان في تحريك حصوات المرارة.

-قروح جلدية

إذا كانت صحتك غير جيدة، فمن المحتمل أنك تعاني من تقرحات في الفم. لعلاج ذلك، ضع ملعقة كبيرة من ملح الهيمالايا في كوب من الماء الدافئ وحركه. اشطف فمك بهذا ثلاث مرات يوميًا، وستختفي قرحك قريبًا.

-فقدان الوزن

هل تريد أن تفقد بعض الوزن؟ هذا ممكن مع المشروب التالي: 1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، 2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء. اشربه على معدة فارغة كل صباح وسوف تفقد الوزن بسرعة!

-الغثيان

يمكن تهدئة اضطراب المعدة بالفلفل الأسود، بينما يقوم الليمون بوقف الغثيان. لذلك، قم بخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفلفل في كوب كبير من الماء الدافئ واشربه ببطء مع رشفات صغيرة.

-نزلات البرد والانفلونزا

يمكن أن يعمل الليمون المعجزات لنزلات البرد أو الانفلونزا. ضع عصير نصف ليمونة وقشرها في كوب كبير من الماء المغلي. اتركه لمدة عشر دقائق و قم بإزالة قشر الليمون من الكوب. اشرب الخليط المحصل عليه كل يوم حتى تشعر بتحسن.