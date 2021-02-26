أُم تركية تلقي بأطفالها من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهرت مشاهد فيديو لحظة صادمة لأُم تقوم بإلقاء أطفالها من الطابق الثالث لأحد المباني في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في محاولة لإنقاذهم من حريق، وفقاً لصحيفة «الصن».

وقام السكان المحليون بتمديد بطانيات لالتقاط الأطفال بعد سقوطهم من نافذة مبنى سكني يتألف من خمسة طوابق في إسطنبول.

وفي مقطع فيديو تم تصويره من الشارع، شوهدت الأم وهي ترمي أطفالها الأربعة، كل على حدة، من النافذة بينما تتدفق سحابة من الدخان الأسود خلفها بسبب الحريق داخل المبنى.

وسُمع صوت المارة يصرخون من الخوف وبعضهم يتوسل إليها كي لا تقوم برمي الأطفال الصغار من الشقة، التي يظهر تحتها عدد من المحلات التجارية

ونُقل الأطفال إلى سيارات إسعاف بعد هبوطهم على البطانيات، حسبما ذكرت صحيفة محلية.

ونُقلت الأم إلى المستشفى كإجراء احترازي، لكن نجا جميع أفراد الأسرة الخمسة، بشكل مثير للدهشة، دون إصابات خطيرة.