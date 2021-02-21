بالفيديو.. طائرة أميركية تنجو من كارثة بعد إقلاعها من مطار دنفر بدقائق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت طائرة أميركية بشكل مفاجىء بعد 10 دقائق من إقلاعها لعطل طارئ اشتعل بسببه أحد محركاتها بالنار، فأسرع قائدها وعاد أدراجه إلى حيث أقلع من دنفر، وقام بهبوط اضطراري في مطارها.

وذكر موقع FlightGlobal أن الطائرة كان على متنها 231 راكبا، إضافة لطاقم من 10 أفراد، وكانت متجهة من "دنفر" عاصمة ولاية كولورادو إلى Honolulu عاصمة ولاية هاواي بالمحيط الهادي، مشيرا إلى ان حطام المحرك تناثر فوق مدينة Broomfield ومحيطها وسط متابعة شرطة المدينة وطلبها من السكان الحيطة والحذر.