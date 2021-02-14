شركة تهدي موظفيها "طبيبة نفسية" بمناسبة عيد الحب في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عينت شركة مصرية للتسويق الالكتروني مختصة نفسية لمساعدة الموظفين غير المرتبطين لتخطي هذه الحالة، ومساعدتهم على الارتباط وإكمال حياتهم، لمدة 3 شهور، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

كما قررت الشركة صرف مكافآت لموظفيها المرتبطين قدرها 400 جنيه، لإسعادهم وحرصا منه على سلامتهم النفسية.

وأثار الأمر ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم مشاركته أكثر من 4500 مرة، وحصل على قرابة 10 آلاف إعجاب والآف التعليقات بين الجادة والمرحبة بالفكرة والساخرة أيضا، حيث تم أخذ الأمر على محمل الدعابة.