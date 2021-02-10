8 خطوات لتقليل تساقط الشعر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد تساقد الشعر مشكلة لا يمكن تجنبها في معظم الأحيان لدى الذكور والإناث، إلا أن اختصاصية جلدية أشارت إلى ضرورة القيام بتغييرات في نمط الحياة لتفادي ذلك قدر الإمكان.

وفيما يلي 9 تغييرات يجب أن تبدأ في إجرائها، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية:

1- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: وينصح باتباع نظام غني بمضادات الأكسدة، والتي لها أهمية خاصة في الحد من تساقط الشعر المرتبط بالشيخوخة.

2- مراقبة نقص الفيتامينات والمعادن: لأن انخفاض مستويات فيتامينات (ب) وفيتامين (د) والحديد، قد يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

3- ممارسة التمارين الرياضيج بانتظام: وينصح بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة أسبوعيا، أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة في الأسبوع.

4- إيقاف التدخين: لأن شعر المدخن يميل إلى أن يكون أكثر هشاشة وينقطع، ويتحول إلى اللون الرمادي في وقت مبكر".

5- معالجة القلق: أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن الإجهاد يغير مراحل النمو في دورة الشعر، ويقصر مرحلة التنامي (النمو النشط).

6- تناول البيوتين: تحتوي الكثير من فيتامينات نمو الشعر الفاخرة على البيوتين، وهذا هو سر الشعر الطويل.

7- العناية بالشعر: وينصح بتجنب الألوان القاسية والصبغات ومنتجات الشعر.

8- محاربة الجفاف: يتكون 25٪ من كل خصلة من الشعر من الماء، لذا عليك التأكد من بقائك رطبا.