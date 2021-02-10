عامل توصيل يأكل الطلبية ويعتذر برسالة نصية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسلمت طالبة في بريطانيا رسالة نصية بدلا من استلام وجبتها التي قامت بطلبها عبر تطبيق "أوبر إيتس"، بعد أن قام العامل بتناولها بدلا من إيصالها وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وقامت الطالبة بطلب الطعام من أحد المطاعم، وتسلمت رسالة نصية تفيد بأن طلبها بات على الطريق، غير أنها بعد إعادة فتح التطبيق، قيل لها إن إنه تم توصيل طلبيتها من الطعام، وطُلب منها حتى إعطاء إكرامية للسائق.

ومن ثم تلقت الطالب رسالة تقول: "آسف يا عزيزتي، أكلت طعامك"، غير أن طالبة الحقوق تواصلت لاحقا مع "أوبر إيتس" وتمكنت في النهاية من إعادة ترتيب الحصول على طلبيتها مجانا.

ورفضت إلقاء اللوم على السائق، وقالت: "ربما كان جائعا حقا. لا أريد أن أكون السبب في أن يصبح الرجل الجائع عاطلا عن العمل في ظروف جائحة كوفيد-19".