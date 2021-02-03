يقتل زوجة خاله ويعتدي على جثتها في لبنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنانـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنه عثر على جثة امرأة تدعى أ. د.، مواليد عام 1969 ، مصابة بعدّة طعنات بأداة حادّة وآثار ضرب على الرّأس، ومغطّاة بأغصان أشجار وإطارات سيّارات قديمة، وذلك في بستان على مقربة من منزلها في بلدة خريبة الجندي-عكّار اللبنانية.

وأشارت الى أنه نتيجة التحرّيات والاستقصاءات ومقاطعة المعلومات، التي قامت بها شُعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تبيّن أنّ القاتل قام بسرقة خاتم من الذّهب كان في يدها. وقد تمكّنت هذه الشُّعبة من تحديد هويّة المُشتبه به، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1989، سوري، وهو ابن شقيقة زوج المغدورة).

وأضاف البلاغ: "بالتّاريخ ذاته، وفي أقلّ من ستّ ساعات، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيفه.

وبالتّحقيق معه، وبعد مُواجهته بالأدلة التي تُثبت تورّطه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه أثناء قيامه ببعض الأعمال الزراعيّة، برفقة زوجة خاله (المغدورة)، حاول التحرّش بها لكنها صدّته، عندها أقدم على قتلها والاعتداء جنسيّاً عليها بعد وفاتها، ومن ثمّ سرق خاتما ذهبيا من يدها وهاتفها الخليويّ، تم ضبط الخاتم في منزله، بينما باع الهاتف لقاء مبلغ /300/ ألف ليرة لبنانيّة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القَضاء".