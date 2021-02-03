عصير طبيعي يحفز نمو الشعر خلال أسبوعين من الاستخدام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية إلى أن تطبيق عصير البصل مرتين يوميا يحفز نمو الشعر، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وفي الدراسة، جرى تقسيم المرضى إلى مجموعتين: المجموعة الأولى (عصير البصل المعالج) تتكون من 23 مريضا، 16 ذكور و 7 إناث. وتراوحت أعمارهم ما بين خمس إلى 42 سنة.

وتتكون المجموعة الثانية من 15 مريضا، ثمانية ذكور وسبع إناث. تراوحت أعمارهم بين ثلاث سنوات و35 سنة.

ونصحت المجموعتان بتطبيق العلاج مرتين يوميا لمدة شهرين.

وبدأت إعادة نمو الشعر الخشن النهائي بعد أسبوعين من العلاج بعصير البصل الخام، والشعر النهائي هو الشعر السميك الطويل المصطبغ الموجود على فروة الرأس والوجه والإبطين.

وقال الباحثون إن الدراسة أن استخدام عصير البصل الخام أعطى نتائج أعلى بشكل ملحوظ فيما يتعلق بإعادة نمو الشعر مقارنة بماء الصنبور، وأنه يمكن أن يكون علاجا موضعيا فعالا لمرض الثعلبة البقعية".