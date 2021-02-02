العناكب تجتاح المنازل الاسترالية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تواجه أستراليا اجتياح أنواع من العناكب لعدد كبير من المنازل في البلاد، مما وضع المدن الأسترالية في أزمة للتعامل مع "طاعون العناكب".

وظهرت العناكب الكبيرة ذات الأرجل الطويلة والمعروفة بسرعتها، والتي تسمى بعناكب الصياد، بأعداد كبيرة هذا الموسم، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".



وأظهرت الصور والفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات "مخيفة" للعناكب وهي تنتشر بشكل كبير داخل المنازل.

إلا أن اخصائية في علم أمراض العنكبوت في جامعة ماكواري، قالت إن هذه العناكب غير ضارة لأن بصرها ضعيف، وعادة ما تكون مرتبكة، وليست شديدة السموم.