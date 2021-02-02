4 مسافرين يتناولون 30 كيلوغراما البرتقال بـ"30 دقيقة" قبل رحلتهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تناول 4 مسافرين صينيين 30 كليوغراما من البرتقال خلال 30 دقيقة، قبل انطلاق رحلتهم في المطار، تفاديا لتجنب دفع الرسوم للأمتعة الزائدة على متن الطائرة.

إلا أن الأمر انتهى بإصابة المسافرين بقرحة شديدة في المعدة، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وبحسب مصادر من مطار كونمينغ تشانجشوي الدولي في مقاطعة يونان الصينية، فإن المبلغ الذي توجب على المسافرين دفعه في حال أرادوا أخذ البرتقال معهم يصل لنحو 47 دولارا، أي أكثر بستة أضعاف من سعر البرتقال.