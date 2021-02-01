تفقد 50 كيلوغراما من وزنها خلال عام بخطوات بسيطة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خسرت شابة 50 كيلوغراما من وزنها خلال عام باتباع خطوات بسيطة، وفقا لما جاء في شبكة "إيه بي سي" الأميركية.

ووصل وزن الشابة إلى 114 كيلوغراما، واعتمد النظام الغذائي الخاص بها على تناول الوجبات السريعة حيث كانت تأكل بيتزا كاملة بمفردها، ولكنها قررت أن تقوم بإعداد الوجبات في المنزل، وأن يقتصر تناول الوجبات السريعة لتصبح مرتين في الأسبوع.

وتابعت أنها بدأت بإدخال بعض الأنشطة البدنية، وبعد شهر بدأت في استخدام المشاية اليدوية لمدة 30 دقيقة يوميا، فيما بدأت في استعماله في الركض لاحقا.

وأوضحت أنها بدأت في زيادة مسافات الجري مثلا من 5 كيلومترات إلى 10.

وأكدت الشابة أنها حرصت على ممارسة الركض وشرب الماء للوصول لوزنها المنشود.