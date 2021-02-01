علامة جديدة لكشف الكذب لدى الرجال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال باحثون إن الرجال الكاذبين يقلدون لغة الجسد لدى الرجال الآخرين الذين يكذبون عليهم، ما قد يؤدي إلى إنشاء اختبارات جديدة لكشف الكذب، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وأشارت الدراسة إلى أن الكاذبين يغيرون سلوكهم عمدا إلى طريقة يعتقدون أن قائل الحقيقة يتصرف بها، ولكن هذا السلوك هو أمر لن يحاولوا حتى التلاعب به لأنهم لا يدركون أنهم يفعلون ذلك".

وخلال التجربة كان الكاذبون يميلون إلى تقليد حركات الرجل الذي كانوا يتحدثون إليه ويقلدونه لاشعوريا.

إلا أن الدراسة لم تذكر إذا كان التقليد واضحا للعين المجردة على الرغم من التقاطه بواسطة المعدات.