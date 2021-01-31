بالفيديو.. نحل يغطي ذراع عامل في الدومينيكان دون لدغه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر مربي نحل وهو غير منزعج من احتشاد الآلاف من حشرات النحل على ذراعه في جمهورية الدومينيكان، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن العامل كان ينقل خلية النحل ويضعها في صندوق، فاحتشدت الآلاف من حشرات النحل على ذراعه التي غطته بالكامل، ينما كان العامل على ما يبدو غير منزعج ويسير على مهل في الشارع.

وأجاب العامل من خلال المقطع على مصور المقطع عندما سأله لماذا لم يلدغك"، أجاب الرجل: "إنهم يعرفون مالكهم".

وأثارت اللقطات التي تم بثها من خلال تطبيق "تيك توك"، المتابعين، حيث تساءل البعض عن كيفية تمكن مربي النحل من نقل المستعمرة بهذه الطريقة، وأوضح أحد المستخدمين أن الاحتشاد يحدث عندما تظهر نحلة ملكة جديدة، وتنقسم قطعة من المستعمرة السابقة لبدء خلية جديدة.

وقال في هذه المرحلة يبدو سرب النحل مخيفاً تماماً ولكنه الأكثر طواعية على الإطلاق، لأنه يبحث فقط عن منزل جديد مع حماية الملكة بما أن الملكة، في هذه الحالة، لا تشعر بالتهديد ولا تتعرض للأذى، يتبعها باقي السرب"، فيما اشتبه آخرون في أن الحشرات لم تهاجم النحال لأنها استطاعت شم رائحة الفيرومونات للملكة ما يشير إلى أنها لم تتضرر.

يذكر أن الفيرومونات هي عبارة عن خليط من المواد الكيميائية التي يطلقها نحل العسل في الخلية أو البيئة للتعبير عن التغيرات السلوكية أو فسيولوجيا الآخرين من النوع نفسه، ويمتلك النحل واحداً من أكثر أنظمة الاتصال التي يحركها الفيرومونات تطوراً، حيث تتمتع جميع الطبقات الثلاث بالقدرة على إرسال إشارات إلى النحل الآخر من خلال الفيرومونات.