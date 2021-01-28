بيع دمية لـ"بيرني ساندرز" مقابل مبلغ خيالي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بيعت دمية مصنوعة من "الكروشيه" للسيناتور الديمقراطي عن فيرمونت "بيرني ساندرز" مستوحاة من صورته في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، بمبلغ تجاوز 20 ألف دولار، بعد أن طرحت في بداية المزاد بمبلغ 99 سنتاً، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ويظهر ساندرز، البالغ من العمر 79 عاما، خلال حفل التنصيب، وهو جالس على كرسي قابل للطي، بعيدا عن الضيوف الآخرين، وبدا محني الظهر خشية البرد، وكان يرتدي قفازات محبوكة مكتنزة، قامت توبي كينغ بحياكة دمية شبيهة به من الكروشيه.

واستغرق العمل على الدمية حوالي 7 ساعات من الحياكة بلا توقف.