زوجان ينفقان جائزة يانصيب لمساعدة المشردين خلال جائحة "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر زوجان تخصيص جائزة يانصيب فازا بها في اليانصيب الوطني البريطاني، لمساعدة المشردين خلال جائحة كورونا، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأنفق الزوجان الجائزة الكبرى التي فازا بها عام 2017، وقيمتها مليون جنيه إسترليني، على إطعام المحتاجين والمشردين خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما ساهم الثنائي بتحضير الأطباق التي ستوزع على المحتاجين.

ولم تقتصر الجهات التي وزعت عليهم الوجبات الغذائية على المحتاجين فقط، ولكنها شملت أيضا سائقي الشاحنات والعاملين في المهن التي تتطلب الاستمرار بالعمل في جميع الظروف.