دعوى قضائية ضد "آبل" بسبب إبطاء أجهزة آي فون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رفعت جمعية المستهلكين الإيطالية Altroconsumo، دعوى ضد شركة آبل اتهمت فيها الشركة بالقيام بإبطاء أجهزة آيفون القديمة في إيطاليا، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وطلبت الجمعية تعويضات قدرها 60 مليون دولار أو نحو 60 يورو لكل جهاز – نيابة عن المستهلكين الإيطاليين ويشكل التعويض البالغ 60 يورو متوسط المبلغ الذي يدفعه المستهلكون لاستبدال بطاريات أجهزتهم.

وتشمل الدعوى القضائية مالكي هواتف iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPhone 6S و iPhone 6S Plus، التي بلغ إجمالي مبيعاتها في إيطاليا نحو مليون هاتف بين عامي 2014 و 2020.

بالمقابل قالت شركة آبل إنها لم تفعل أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجاتها عن عمد، أو إضعاف تجربة المستخدم لدفع ترقيات العملاء.