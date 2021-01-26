طريقة لاستعادة حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بـ "كوفيد-19"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف اختصاصي طبي أن هناك بعض التمارين التي تساعد على استعادة حاستي الشم والتذوق، بعد الإصابة بكورونا والتي تعد أحد أبرز الأعراض المميزة للمرض، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ويقول الأختصاصي، إنه عند الإصابة بـ "كوفيد-19" يتغير تركيب اللعاب، لذلك تدمر مواد النكهة بسرعة قبل وصولها إلى المستقبلات. والنظرية الثانية تفيد بأن المستقبلات نفسها تتلف بسبب الإصابة بالفيروس، ونفس الشيء يحصل في حاسة الشم، إي إما تتلف الخلايا الحساسة للروائح، أو تتلف الأعصاب التي تنقل المعلومات عن الإحساس الشمي".

ويعاني بعض المرضى من فقدانهما عدة أشهر، لذلك ينصح بالقيام ببعض التمارين التي تساعدهم على استعادتهما، من خلال التدرب على شم الروائح لمدة 20 ثانية، وتشمل الروائح:القرنفل، الثوم، الهيل، القرفة، التي تتميز برائحة مكثفة، وكعلاج إضافي، يمكن استخدام قطرة فيتامين А في الأنف، وتناول أوميغا-3 لمدة أسبوع".